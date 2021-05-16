До 25 травня продовжили роботу виставки Надії Нікітіної

Персональна виставка Надії Нікітіної (Шаціло) продовжує працювати до 25 травня. Власне бачення світу та життя пані Надія втілює в своїх картинах. Різноманітні техніки, багатство кольорів, цікаві сюжети побачать цінителі живопису, відвідавши виставку «Надихаючись життям». Експозиція триватиме до 25 травня.
В експозиції представлена 41 робота. Частина творів виставляється вперше, деякі вже експонувались на міжнародних виставках, обласних та міських.
Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.
Вхід вільний за умови наявності захисної маски.
Адреса галереї: вул. Космічна, 9