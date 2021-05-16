Кременчук, Культура, Афіша

До 25 травня продовжили роботу виставки Надії Нікітіної

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 124

 

Встигніть насолодитися картинами 

Персональна виставка Надії Нікітіної (Шаціло) продовжує працювати до 25 травня. Власне бачення світу та життя пані Надія втілює в своїх картинах. Різноманітні техніки, багатство кольорів, цікаві сюжети побачать цінителі живопису, відвідавши виставку «Надихаючись життям». Експозиція триватиме до 25 травня.


 


В експозиції представлена 41 робота. Частина творів виставляється вперше, деякі вже експонувались на міжнародних виставках, обласних та міських.


 


Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.
Вхід вільний за умови наявності захисної маски.
Адреса галереї: вул. Космічна, 9

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка
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