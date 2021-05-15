Кременчук, Спорт

Збірна України з хокею прибула на змагання, а ось екіпікуваня - ні

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 345

 

Вболіваємо за збірну разом:) 

Збірна України прибула до словенської Любляни, однак речі гравців, серед яких були інвентар і екіпірування, – ні. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України. 


Очікується, що багаж нашої національної команди має бути доставлений до Любляни завтра, 15 травня. 


Ураховуючи ці обставини, матч України з Польщею, який заплановано 15 травня на 14:00, буде перенесено на 23.30. Пряма трансляція за посиланням


Нагадаємо, що сьогодні у Любляні (Словенія) стартує International ice hockey tournament «BEAT COVID-19». Збірна України зіграє на міжнародному турнірі, де її суперниками стануть Австрія, Польща, Румунія, Франція та господарі змагань – словенці. Участь у змаганнях беруть 5 хокеїстів «Кременчука»: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко, Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Андрій Денискін. 


Кременчуцькі хокеїсти готуються до міжнародного турніру «Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament»
 


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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України
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