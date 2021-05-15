З проблисковими маячками поліції дитину доставили у лікарню

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 1 468

У Кременчуці працівники наряду реагування поліції охорони допомогли оперативно доставити дитину до лікарні, яка терміново потребувала допомоги медиків. Про це повідомляє пресслужба поліції.





Під час патрулювання міста до правоохоронців звернулися спантеличені батьки хлопчика, який потребував медичної допомоги та попросили доправити дитину до закладу охорони здоров’я.





Не гаючи часу, поліцейські наряду реагування прийняли виважене рішення – за допомогою проблискових маячків і звукових сигналів їм вдалося доставити хлопчика разом з матір’ю до лікарні, де медики надали дитині кваліфіковану невідкладну допомогу.





Батьки висловили вдячність поліцейським охорони за оперативність, відданість своїй справі та побажали успіхів у роботі. Невдовзі поліцейські охорони вирушили на маршрут патрулювання, а батьки зателефонували на спецлінію «102», але цього разу для того, щоб висловити вдячність правоохоронцям за оперативність, відданість своїй справі та побажати успіхів у роботі.