На Полтавщині втичі більше тих хто одужав від COVID-19, ніж захворів

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За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 75297 випадків захворювання на COVID-19.

Одужали 67978 (+796) жителів області, продовжують лікування 5629 людей.





Усього зареєстровано 1690 летальних випадків, нових – 12 (Миргород – 4; Полтава – 3; Гадяч; Горішні Плавні; Кобеляцький, Лохвицький, Решетилівський райони).









За минулу добу зареєстровано нових випадків – 298.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 27771 (+103);

Кременчук – 8963 (+23);

Полтавський район – 3685 (+17);

Горішні Плавні – 3496 (+9);

Миргород – 2893;

Лубни – 2485 (+2);

Лохвицький район – 2153 (+3);

Карлівський район – 1684 (+34);

Зіньківський район – 1670 (+4);

Глобинський район – 1385 (+4);

Пирятинський район – 1300 (+11);

Новосанжарський район – 1193 (+2);

Кременчуцький район – 1150 (+15);

Гадяч – 1141 (+9);

Хорольський район – 1103;

Диканський район – 1095 (+5);

Шишацький район – 1092 (+2);

Котелевський район – 1088;

Кобеляцький район – 1086 (+12);

Решетилівський район – 1016 (+4);

Миргородський район – 1008 (+2);

Машівський район – 867 (+7);

Гадяцький район – 848 (+8);

Чутівський район – 779 (+15);

Оржицький район – 747;

Великобагачанський район – 739 (+4);

Лубенський район – 733 (+1);

Козельщинський район – 643;

Гребінківський район – 585 (+2);

Семенівський район – 582;

Чорнухинський район – 317.









6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.





Також за минулу добу

▪️госпіталізовано – 2 197 осіб;

▪️виписано з лікарень – 2 796 осіб;

▪️летальних випадків – 322;

▪️одужало – 17 202 особи;

▪️здійснено тестувань за добу –

76 496 (зокрема методом ПЛР –

34 108, методом ІФА – 14 028);

▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360.





За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 150 244 особи;

одужало – 1 849 803 особи;

летальних випадків – 47 942;

проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 544 випадки;

Вінницька область – 141 випадок;

Волинська область –206 випадків;

Дніпропетровська область – 518 випадків;

Донецька область – 480 випадків;

Житомирська область – 140 випадків;

Закарпатська область – 97 випадків;

Запорізька область – 342 випадки;

Івано-Франківська область – 115 випадків;

Київська область – 318 випадків;

Кіровоградська область – 95 випадків;

Луганська область – 159 випадків;

Львівська область – 432 випадки;

Миколаївська область – 212 випадків;

Одеська область – 351 випадок;

Полтавська область – 298 випадків;

Рівненська область – 353 випадки;

Сумська область – 190 випадків;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 630 випадків;

Херсонська область – 186 випадків;

Хмельницька область – 192 випадки;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 88 випадків;

Чернігівська область – 211 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.