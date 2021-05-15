На Полтавщині втичі більше тих хто одужав від COVID-19, ніж захворів

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 75297 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 67978 (+796) жителів області, продовжують лікування 5629 людей.
Усього зареєстровано 1690 летальних випадків, нових – 12 (Миргород – 4; Полтава – 3; Гадяч; Горішні Плавні; Кобеляцький, Лохвицький, Решетилівський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 298.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 27771 (+103);
Кременчук – 8963 (+23);
Полтавський район – 3685 (+17);
Горішні Плавні – 3496 (+9);
Миргород – 2893;
Лубни – 2485 (+2);
Лохвицький район – 2153 (+3);
Карлівський район – 1684 (+34);
Зіньківський район – 1670 (+4);
Глобинський район – 1385 (+4);
Пирятинський район – 1300 (+11);
Новосанжарський район – 1193 (+2);
Кременчуцький район – 1150 (+15);
Гадяч – 1141 (+9);
Хорольський район – 1103;
Диканський район – 1095 (+5);
Шишацький район – 1092 (+2);
Котелевський район – 1088;
Кобеляцький район – 1086 (+12);
Решетилівський район – 1016 (+4);
Миргородський район – 1008 (+2);
Машівський район – 867 (+7);
Гадяцький район – 848 (+8);
Чутівський район – 779 (+15);
Оржицький район – 747;
Великобагачанський район – 739 (+4);
Лубенський район – 733 (+1);
Козельщинський район – 643;
Гребінківський район – 585 (+2);
Семенівський район – 582;
Чорнухинський район – 317.
6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.
Також за минулу добу
▪️госпіталізовано – 2 197 осіб;
▪️виписано з лікарень – 2 796 осіб;
▪️летальних випадків – 322;
▪️одужало – 17 202 особи;
▪️здійснено тестувань за добу –
76 496 (зокрема методом ПЛР –
34 108, методом ІФА – 14 028);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 150 244 особи;
одужало – 1 849 803 особи;
летальних випадків – 47 942;
проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 544 випадки;
Вінницька область – 141 випадок;
Волинська область –206 випадків;
Дніпропетровська область – 518 випадків;
Донецька область – 480 випадків;
Житомирська область – 140 випадків;
Закарпатська область – 97 випадків;
Запорізька область – 342 випадки;
Івано-Франківська область – 115 випадків;
Київська область – 318 випадків;
Кіровоградська область – 95 випадків;
Луганська область – 159 випадків;
Львівська область – 432 випадки;
Миколаївська область – 212 випадків;
Одеська область – 351 випадок;
Полтавська область – 298 випадків;
Рівненська область – 353 випадки;
Сумська область – 190 випадків;
Тернопільська область – 153 випадки;
Харківська область – 630 випадків;
Херсонська область – 186 випадків;
Хмельницька область – 192 випадки;
Черкаська область – 345 випадків;
Чернівецька область – 88 випадків;
Чернігівська область – 211 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.