Кременчук

Патрульні привчали кременчуцьких водіїв до порядку

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 519 Коментарів: 1

 

У місті провели захід «Спецсигнал»

Давати дорогу водіям, які рухаються зі спецсигналами, дотримуватись правил дорожного руху і в цілому бути ввічливими на дорогах навчали сьогодні, 13 травня, кременчуцьких водіїв в рамках заходу «Спецсигнал».

 

- Даний захід дасть можливість звернути увагу водіїв транспортних засобів та пішоходів на дотримання правил дорожнього руху, а саме п.п. 3.2 (у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом, водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу та супроводжуваних ним транспортних засобів, - пояснив пресофіцер патрульної поліції Юрій Степко.


За результатами роботи винесли 6 постанов за порушення вказаного пункту, що передбачає штраф 680 гривень.

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Автор: Ірина Андрєєва Фото: Горнєва Ірина
Теги: патрульна поліція
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Коментарі: 1

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Bars:
Сьогодні, 18:53

А ще патрульним треба привчати до порядку пішоходів та велосипедистів. Бо з цими категоріями учасників дорожного руху повний ***... І містський бюджет значно поповнився б. 


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