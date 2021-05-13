Патрульні привчали кременчуцьких водіїв до порядку

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 519 Коментарів: 1

Давати дорогу водіям, які рухаються зі спецсигналами, дотримуватись правил дорожного руху і в цілому бути ввічливими на дорогах навчали сьогодні, 13 травня, кременчуцьких водіїв в рамках заходу «Спецсигнал».

- Даний захід дасть можливість звернути увагу водіїв транспортних засобів та пішоходів на дотримання правил дорожнього руху, а саме п.п. 3.2 (у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом, водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу та супроводжуваних ним транспортних засобів, - пояснив пресофіцер патрульної поліції Юрій Степко.





За результатами роботи винесли 6 постанов за порушення вказаного пункту, що передбачає штраф 680 гривень.