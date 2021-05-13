На місці будівництва нового мосту у Кременчуці випробовують буронабивні палі

У Кременчуці на лівому березі річки Дніпро розпочали влаштування 5-ти випробувальних буронабивних паль. За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, таким чином випробовують несучу здатність палі, щоб в майбутньому опори мосту витримали проєктне навантаження. Глибина, на яку влаштовується паля, - 30 метрів.
Новий міст стане довгоочікуваною альтернативою Крюківському мосту, який звели ще у 1872 році, і який давно не відповідає потребам головного промислового вузла Полтавської області. Ця переправа сьогодні перебуває в аварійному стані. Подальше руйнування Крюківського мосту загрожує транспортним колапсом центральній Україні, адже через нього проходять дві дороги державного значення: М-22 Полтава-Олександрія, Н-08 Бориспіль-Маріуполь та залізнична гілка.