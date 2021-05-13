Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

На місці будівництва нового мосту у Кременчуці випробовують буронабивні палі

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 755 Коментарів: 2

 

Таким чином випробовують несучу здатність палі

У Кременчуці на лівому березі річки Дніпро розпочали влаштування 5-ти випробувальних буронабивних паль. За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, таким чином випробовують несучу здатність палі, щоб в майбутньому опори мосту витримали проєктне навантаження. Глибина, на яку влаштовується паля, - 30 метрів.


 

- Після завершення робіт на лівому березі розпочнемо працювати за аналогічним принципом на правому березі. Загальна довжина ансамблю нового мосту становитиме понад 3 км. Згідно з ТЕО, міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він сполучатиметься з дорогою Н-08 Бориспіль-Маріуполь, на лівому — з нинішньою вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок на різних рівнях, - йдеться у повідомленні. 


 

Новий міст стане довгоочікуваною альтернативою Крюківському мосту, який звели ще у 1872 році, і який давно не відповідає потребам головного промислового вузла Полтавської області. Ця переправа сьогодні перебуває в аварійному стані. Подальше руйнування Крюківського мосту загрожує транспортним колапсом центральній Україні, адже через нього проходять дві дороги державного значення: М-22 Полтава-Олександрія, Н-08 Бориспіль-Маріуполь та залізнична гілка.


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Автор: Альона Душенко
Теги: міст будівництво Догуш
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Коментарі: 2

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KSV:
Сьогодні, 18:08

Автор, а Вы за 1872 год не сильно смело сказали? Если мне память не изменяет - мост построен в шестидесятых прошлого столетия.


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Kremen.Club:
Сьогодні, 18:33

Цитата: KSV

Автор, а Вы за 1872 год не сильно смело сказали? Если мне память не изменяет - мост построен в шестидесятых прошлого столетия.

в 1947 году. а опоры да, построены в позапрошлом веке.


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