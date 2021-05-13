«Працівники банків» ошукали кременчужан на понад 20 тисяч гривень

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 367

Ошукують містян також і через ОЛХ

Одразу про два шахрайства повідомили сьогодні у пресслужбі Кременчуцького відділу поліції. Псевдопрацівникам банку вдалося «заробити» на довірливих кременчужанах більше 20 тисяч гривень.





12 травня 24-річна кременчужанка звернулась до поліції після розмови з невідомим, який, за її словами, представився співробітником банку та під приводом блокування банківської картки заволодів грошима в сумі 19 902 грн.





Того ж дня злочинцям вдалося ошукати і 39-річну кременчужанку.





Невідома особа, яка представилась працівником «....банк» та під приводом надання послуг із захисту рахунку, заволоділа грошима в сумі 3000 грн.





Трохи більшу суму – 3500 грн – втратила 19-річна кременчужанка, яка так і не довела до логічного завершення угоду про покупку відеокарти через ОЛХ.