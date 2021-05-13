Кременчуцькі патрульні вперше візьмуть участь у змаганнях з драгонботу

Рано вранці 15 травня у Горішніх Плавнях проходитимуть одразу три змагання з драгонботу: Кубок України з драгонботу, Кубок України з драгонботу серед майстрів і традиційний Кубок пам’яті Майстра спорту міжнародного класу, першого учасника Олімпійських ігор від міста Горішні Плавні - Олександра Литвиненка.
Кременчук на Кубку пам'яті цього року представлятиме корпоративна команда патрульної поліції «Патруль Кременчук». Сьогодні команда, у складі якої, окрім патрульних, ще 8 професійних спортсменів, провела останнє тренування перед змаганнями у затоці Барбара, що в Горішніх Плавнях.
- Вперед і тільки вперед — саме з таким лозунгом команда «Патруль Кременчук», яка представлятиме батальйон патрульної поліції, візьме участь у змаганнях з веслування на човнах «Дракон». До складу команди входить 18 патрульних та 8 кременчуцьких спортсменів з веслування. Учасники постійно тренувались, підвищуючи свої спортивні уміння з веслування та злагодженої роботи, - зазначив заступник командира батальйону патрульної поліції міста Кременчук Максим Журба.
КДЮСШ №1 оголошує набір дітей віком від 10 років у секцію «Гребля на човнах «Дракон». Адреса школи: Крюків, вул. Чумацький шлях, 20, тел. 0971915113, 0966862463.