Кременчуцькі патрульні вперше візьмуть участь у змаганнях з драгонботу

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Рано вранці 15 травня у Горішніх Плавнях проходитимуть одразу три змагання з драгонботу: Кубок України з драгонботу, Кубок України з драгонботу серед майстрів і традиційний Кубок пам’яті Майстра спорту міжнародного класу, першого учасника Олімпійських ігор від міста Горішні Плавні - Олександра Литвиненка.





Кременчук на Кубку пам'яті цього року представлятиме корпоративна команда патрульної поліції «Патруль Кременчук». Сьогодні команда, у складі якої, окрім патрульних, ще 8 професійних спортсменів, провела останнє тренування перед змаганнями у затоці Барбара, що в Горішніх Плавнях.





- Вперед і тільки вперед — саме з таким лозунгом команда «Патруль Кременчук», яка представлятиме батальйон патрульної поліції, візьме участь у змаганнях з веслування на човнах «Дракон». До складу команди входить 18 патрульних та 8 кременчуцьких спортсменів з веслування. Учасники постійно тренувались, підвищуючи свої спортивні уміння з веслування та злагодженої роботи, - зазначив заступник командира батальйону патрульної поліції міста Кременчук Максим Журба.





- Змагання традиційно розпочинають спортивний сезон у веслуванні на човнах «Дракон» в Україні, а сезон цього року буде насиченим, адже у серпні місто Київ прийматиме Чемпіонати Європи серед національних та клубних команд. На воді затоки Барбара змагатимуться неодноразові чемпіони та призери чемпіонатів України, володарі Кубку України, переможці та призери чемпіонатів світу та Європи з веслування на човнах «Дракон», майстри спорту України та міжнародного класу. Це вперше, коли кременчуцькі спортсмени беруть участь у змаганнях корпоративних команд. За офіційними даними, у змаганнях візьмуть участь більше 10 команд з усієї України, і серед них кременчуцька команда, - говорить головний тренер ДЮСШ №1 з драгонботу, багаторазовий чемпіон світу та Європи з драгонботу Петро Зеркаль.





КДЮСШ №1 оголошує набір дітей віком від 10 років у секцію «Гребля на човнах «Дракон». Адреса школи: Крюків, вул. Чумацький шлях, 20, тел. 0971915113, 0966862463.