Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 14 травня

Ремонтні роботи на електромережах міста продовжуються
ПАТ «Полтаваобленерго» назвала адреси, за якими 14 травня проводитимуться планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. У зв’язку з цим можливі тимчасові проблеми з електропостачанням, попереджають на підприємстві.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Недогарська;
- вул. Тракторна;
- вул. 8 Березня;
- вул. Нова;
- вул. Прирічна;
- вул. Шевченка;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 31;
- пров. Марії Раскової;
- пров. Недогарський;
- пров. Богдана Хмельницького.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- пров. Декабристів;
- туп. Перекопський.