Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 14 травня

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 410

ПАТ «Полтаваобленерго» назвала адреси, за якими 14 травня проводитимуться планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. У зв’язку з цим можливі тимчасові проблеми з електропостачанням, попереджають на підприємстві.





З 6.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Недогарська;

вул. Тракторна;

вул. 8 Березня;

вул. Нова;

вул. Прирічна;

вул. Шевченка;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 31;

пров. Марії Раскової;

пров. Недогарський;

пров. Богдана Хмельницького.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: