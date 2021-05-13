Кременчук

Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 14 травня

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 410

 

Ремонтні роботи на електромережах міста продовжуються

ПАТ «Полтаваобленерго» назвала адреси, за якими 14 травня проводитимуться планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. У зв’язку з цим можливі тимчасові проблеми з електропостачанням, попереджають на підприємстві.


З 6.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Тракторна;
  • вул. 8 Березня;
  • вул. Нова;
  • вул. Прирічна;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 31;
  • пров. Марії Раскової;
  • пров. Недогарський;
  • пров. Богдана Хмельницького.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення Полтаваобленерго
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