Обличчя перемоги у Другій світовій: краєзнавчий музей опублікував світлини героїв

Ці люди боролися з нацизмом, а потім відбудовували країну
Кременчуцький краєзнавчий музей поділився з кременчужанами світлинами героїв, які боролися з нацизмом, а потім відбудовували країну. Саме вони і є обличчям перемоги у Другій світовій війні.
Можливо, ви вже бачили ці обличчя, а деяких знаєте поіменно. Це вони не шкодували себе, воюючи на фронті. Це вони принесли світові мир. Це вони відбудували для нас сплюндровані міста і села Вітчизни, відродили промисловість країни, почали освоювати космос. Вони подарували людству майбутнє.
Вони і є портретом тієї епохи та беззаперечним прикладом для нинішніх поколінь, бо вони ПЕРЕМОЖЦІ і залишаться ними. Назавжди! - йдеться у повідомленні.
Молочников М.М. (1924-1982), Герой Радянського Союзу, кременчужанин. Його іменем названа вулиця
Халаменюк О.Й. (1918-1945), Герой Радянського Союзу, кременчужанин. Його іменем названа вулиця
Ткаченко І.І. (1924-1943), Герой Радянського Союзу, кременчужанин. Його іменем названа вулиця
Дикий Я.А., військовий комендант Кременчука у 1941 р.
Ромашкін М.І., офіцер, командир підпільної групи, кременчужанин
Казакевич Е.Г., письменник, уродженець Кременчука
Камишніков П.І., нач. штабу 80 гв. Уманської СД, кременчужанин
Камишнікова (Гальченко) В.Т., старшина медслужби, кременчужанка
Бутирін С.А. із сином Юрієм, кременчужани
Мордасов П.І., визволяв Кременчук у 1943 р.
Петулько С.І., кременчужанин
Іринєєв І.П., генерал, кременчужанин. Його іменем названа вулиця
Чермен Г.Г., начальник розвідувального відділу 214 Кременчуцької СД
Коваленко С.І., командир підводного човна, уродженець Кременчука. Його іменем названа вулиця
Полтавець М.Г., танкіст, кременчужанин
Волошаненко С.М., учасник визволення Кременчука
Крамаренко В.С., учасник визволення Севастополя, кременчужанин
Голобородько Т.С., учасник оборони Сталінграда, уродженець с. Салівка
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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