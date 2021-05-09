Обличчя перемоги у Другій світовій: краєзнавчий музей опублікував світлини героїв

Кременчуцький краєзнавчий музей поділився з кременчужанами світлинами героїв, які боролися з нацизмом, а потім відбудовували країну. Саме вони і є обличчям перемоги у Другій світовій війні.

Можливо, ви вже бачили ці обличчя, а деяких знаєте поіменно. Це вони не шкодували себе, воюючи на фронті. Це вони принесли світові мир. Це вони відбудували для нас сплюндровані міста і села Вітчизни, відродили промисловість країни, почали освоювати космос. Вони подарували людству майбутнє.



Вони і є портретом тієї епохи та беззаперечним прикладом для нинішніх поколінь, бо вони ПЕРЕМОЖЦІ і залишаться ними. Назавжди! - йдеться у повідомленні.