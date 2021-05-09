У центрі Кременчука не розминулися Opel та мотоцикл

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 186

У мотоцикліста була підозра на перелом ноги, але вона не підтвердилася

9 травня на перехресті вулиць Академіка Маслова та Соборної не розминулися автівка Opel та мотоцикл. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





В аварії є вина обох водіїв, їхні показання розходяться; у справі розбиратимуться патрульні, які дадуть оцінку ДТП. За попередньою інформацією, керманич Opel не впевнився в дистанції та не надав перевагу у русі мотоциклісту, коли виконував поворот.





На місце події приїздила карета швидкої допомоги, бо у мотоцикліста була підозра на перелом ноги. Його обстежили медики, але травма не підтвердилася. Також працювали слідчі, які склали відповідні матеріали.