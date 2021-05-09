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У Кременчуці жінка з дитиною не могли вийти з кімнати власної квартири

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 370

 

Чоловік кременчужанки викликав рятувальників

9 травня на вулиці Майора Борищака жінка з дитиною не могли вийти з кімнати власної квартири. Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, близько 11.00 рятувальникам зателефонував чоловік. Він розповів, що в кімнаті квартири зачинилися двері, і його дружина з дворічною дитиною не може їх відчинити до другої дитини, яка залишилась в коридорі.


 

За допомогою трьохколінчатої драбини працівники ДСНС через вікно потрапили до квартири на другому поверсі та відкрили двері.


Медичної допомоги жінка та діти не потребували.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: спасатели мать дети
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