Завжди пам'ятатимемо: кременчужани вшанували подвиг героїв Другої світової війни

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 338

























































Фото: Артем Коваленко

9 травня, у День Перемоги над нацизмом, кременчужани зібралися біля меморіалу «Вічно живим», аби згадати тих, хто загинув у Другій світовій війні, і привітати живих переможців.









У Другій світовій війні брала участь 61 держава, а це понад 80% жителів планети. Людські втрати становили майже 60 млн убитими і понад 90 млн людей покаліченими.



Ця війна торкнулася кожної української родини, кожен п’ятий українець не повернувся з неї до своєї домівки. Тільки у Кременчуці за роки окупації окупанти закатували та розстріляли 97 тисяч громадян, 10 тис юнаків і дівчат були відправлені на німецьку каторгу. За два роки нацистського режиму Кременчук було зруйновано на 97%.





Незважаючи на карантин, до меморіальної стели прийшло чимало людей – ветерани, предстравники міської влади, містяни. Хвилиною мовчання громада вшанувала пам'ять загиблих, на знак величі їх подвигу були дані залпи військового салюту.



Учасники меморіального заходу вклонилися Вічному вогню, поклавши до його підніжжя живі квіти та вінок слави.



