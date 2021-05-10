До уваги бджолярів: де на Полтавщині обробляють посіви гербіцидами

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Бджолярів попереджають, що на території Миргородської громади обробляють посіви гербіцидами. Відповідну інформацію повідомила пресслужба Миргородської міської громади.





Селянське (фермерське) господарство «Грунтознавець» відповідно до ст. 37 Закону України «Про бджільництво» та державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві» повідомляє, що в період з 1 до 30 травня на полях, що розташовані на території Кротівщинського старостату та Широкодолинського старостату Великобагачанської ОТГ Миргородського району Полтавської області, на території Новоаврамівського старостату та Ялосовецького старостату Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області та на території Миргородської міської територіальної громади (колишня Петрівцівська ср), планує обробляти посіви гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами.





Посіви сої гербіцидами «Базагран» (діюча речовина: бентазон 480 г/л), «Хармоні» (діюча речовина: тифенсульфурон-метил, 750 г/кг), «Ачіба» (діюча речовина: хізалофоп-П-етил, 50 г/л), посіви кукурудзи гербіцидом «Майстер Пауер» (діюча речовина: форамсульфурон 31,5 г/л; йодосульфурон-метил-натрію 1,0 г/л; ципросульфамід (антидрот) 15 г/л; тієнкарбазон-метил 10 г/л), обробіток пшениці фунгіцидом «Фалькон» (діюча речовина: тебульконазол 167 г/л; триадименол 43 г/л; спірасамін 250 г/л)та «Унікаль» (діюча речовина тебуконазол 250 г/л), обробіток посівів озимого ріпаку інсектицидом «Біская» (діюча речовина тіаклоприд – 240 г/л) за допомогою самохідного обприскувача.





Згідно з інструкції по застосуванню, ці препарати є нетоксичним для бджіл.