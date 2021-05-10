На Полтавщині п'яний водій врізався в пішохода та припарковане авто

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 393

9 травня близько 18.00 на вулиці Героїв України у місті Лохвиці водій ВАЗу врізався у припаркований на узбіччі автомобіль Volkswagen Passat, а також травмував пішохода. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.





Після аварії 21-річного пасажира ВАЗу та 17-річного пішохіда з тілесними ушкодженнями ушпиталили до медичного закладу.





Результат обстеження на стан сп’яніння 25-річного водія автомобіля ВАЗ показав, що вміст алкоголю в крові становив 2,35 проміле.





Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.