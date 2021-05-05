Де у Кременчуці відключатимуть світло 5 травня: адреси

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 1 267

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 травня у Кременчуці проводитимуться планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж. У зв’язку з цим в місті можливі тимчасові відключення електроенергії.





З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло на:

вул. Майора Борищака, 22/6.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами: