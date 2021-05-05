Де у Кременчуці відключатимуть світло 5 травня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 травня у Кременчуці проводитимуться планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж. У зв’язку з цим в місті можливі тимчасові відключення електроенергії.
З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло на:
- вул. Майора Борищака, 22/6.
З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Рокітнянська;
- вул. Вітчизняна;
- вул. Юрія Кондратюка;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Кооперативна;
- вул. Франка;
- вул. Підгірна;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- пров. Гвардійський, 3, 5;
- пров. Квітневий;
- пров. Бар’єрний;
- пров. Бакинський;
- пров. Луговий;
- пров. Декабристів;
- пр. Луговий;
- туп. Перекопський.