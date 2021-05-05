Кременчук, Споживач

Де у Кременчуці відключатимуть світло 5 травня: адреси

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 1 267

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 травня у Кременчуці проводитимуться планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж. У зв’язку з цим в місті можливі тимчасові відключення електроенергії.


З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло на:

  • вул. Майора Борищака, 22/6.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Рокітнянська;
  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Франка;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • пров. Гвардійський, 3, 5;
  • пров. Квітневий;
  • пров. Бар’єрний;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Луговий;
  • пров. Декабристів;
  • пр. Луговий;
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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