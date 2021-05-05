На кожну 1000 жінок на Полтавщині припадає 858 чоловіків

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У Полтавській області розробили Гендерний профіль області. Профіль є аналітичним інструментом оцінки становища жінок і чоловіків та/або їх груп, визначення їх потреб у різних сферах життєдіяльності, аналізу рівня фінансового забезпечення та сфер, в яких вони потребують захисту прав, для створення доступу до якісних послуг відповідно до потреб (залежно від статі, віку, стану здоров’я та місця проживання), повідомили у Департаменті освіти і науки.





Згідно з результатами дослідження, на 1 січня 2020 року чисельність наявного населення області становила 1387,0 тисяч осіб, з них міське населення – 867 200 осіб (62,5%), сільське населення – 519 800 осіб (37,5%).





Статевий склад населення характеризується стабільною перевагою жінок. Кількість жінок становила 742 200 осіб, чоловіків – 636 900 тис. осіб. Відтак на кожну 1000 жінок у середньому припадає 858 чоловіків.





Середній вік населення в цілому по області поступово збільшується. З часу проведення Всеукраїнського перепису населення середній вік жінок збільшився з 43,1 до 45,3 року, чоловіків – з 37,4 до 39,7 року. Це свідчить про поступове старіння населення. На 1 січня 2020 року середній вік населення Полтавщини становив 42,7 року.





Рівень смертності чоловіків вищий за рівень смертності жінок, що зумовлено не стільки біологічними, скільки соціальними чинниками, зокрема, способом життя. Високий рівень смертності чоловіків, особливо працездатного віку, визначається глибоко закріпленими гендерними стереотипами, що негативно впливають на спосіб життя та поведінку чоловіків. Особливо великим є гендерний розрив рівня смертності від зовнішніх причин смерті. Йдеться, зокрема, про високу смертність чоловіків працездатного віку від зовнішніх причин (самогубства, ДТП, алкогольні отруєння, нещасні випадки).





Таким чином, чоловіки менше живуть, ніж жінки. Коротка тривалість життя чоловіків є однією з нагальних проблем демографічної ситуації в Україні. У 2019 році гендерний розрив середньої очікуваної тривалості життя становив майже 10 років на користь жінок.