Фотограф, лікар і прянощі: що новенького почитати кременчужанам

Меланж, або прянощі – найцінніша і найрідкісніша речовина у всесвіті, яка може все: від подовження життя до сприяння міжзоряним подорожам. І знайти її можна лише на одній планеті – пустельному Арракісі, який ще називають Дюною. Той, хто володарює на Дюні, контролює прянощі – керує всесвітом. Внаслідок підступної зради гине новий правитель Дюни – Герцог Лето Атрід, і його спадкоємцеві доводиться тікати в пустелю. Щоб помститися за батька і відвоювати планету у ворогів, Пол Атрід має здобути довіру фримерів – корінних мешканців планети – і повести крихітну армію проти незлічених сил супротивника.

Історія цих молодих людей почалася в паризькій квартирі на вулиці Ектор. Кумедна випадковість привела Лолу до сусідів, дк вона і зустріла Бертрана. Фотограф, чия робота – зйомки по усьому світу, та стюардеса, що півжиття провела в небі, - вони немов би створені один для одного. Вони гуляють Парижем, їдять різні смаколики, п’ють каву та розповідають один одному таємниці. Але їхній роман – лише епізод. Незабаром Бертран відправиться в чергове відрядження, а Лола – на власне весілля. Але кохання рідко піддається голосу розуму…