Кременчук, Культура, Кременчуг

Фотограф, лікар і прянощі: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 275

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

 

Френк Герберта «Дюна»

Меланж, або прянощі – найцінніша і найрідкісніша речовина у всесвіті, яка може все: від подовження життя до сприяння міжзоряним подорожам. І знайти її можна лише на одній планеті – пустельному Арракісі, який ще називають Дюною. Той, хто володарює на Дюні, контролює прянощі – керує всесвітом. Внаслідок підступної зради гине новий правитель Дюни – Герцог Лето Атрід, і його спадкоємцеві доводиться тікати в пустелю. Щоб помститися за батька і відвоювати планету у ворогів, Пол Атрід має здобути довіру фримерів – корінних мешканців планети – і повести крихітну армію проти незлічених сил супротивника.

Анжелик Барбера «Бертран и Лола»

Історія цих молодих людей почалася в паризькій квартирі на вулиці Ектор. Кумедна випадковість привела Лолу до сусідів, дк вона і зустріла Бертрана. Фотограф, чия робота – зйомки по усьому світу, та стюардеса, що півжиття провела в небі, - вони немов би створені один для одного. Вони гуляють Парижем, їдять різні смаколики, п’ють каву та розповідають один одному таємниці. Але їхній роман – лише епізод. Незабаром Бертран відправиться в чергове відрядження, а Лола – на власне весілля. Але кохання  рідко піддається голосу розуму…

  
 

Адам Кей «Буде боляче. Таємні щоденники лікаря-ординатора»

Робота лікарів схожа на їхній химерний почерк – звичайний пацієнт нічого в цьому не втямить. Без допомоги спеціаліста, звісно. Такого, як Адам Кей – лікар-ординатор, який ділиться реальними історіями зі своєї багаторічної практики. Він знає про будні звичайного медпрацівника, про те, що відбувається в кабінетах і палатах: складні діагнози і фатальні помилки, кумедні випадки та дивовижні зцілення, моральні дилеми та професійні хитрощі. Будні супергероїв у білих халатах, приправлені тонким англійським гумором і щирим співчуттям. Ви будете здивовані тим, як багато спільного мають британські та українські лікарі. Приготуйтесь до того, що буде трішки боляче, смішно, сумно та загалом більш ніж просто захопливо.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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