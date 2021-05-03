Поблизу Пирятина у ДТП загинув пішохід

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Третього травня, близько 4.00, на 156 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу Пирятина сталася дорожньо-транспортна пригода.





Як повідомила пресслужба поліції, 44-річний водій Volkswagen T-Roc збив пішохода, який вибіг на проїзну частину. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.