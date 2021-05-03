Браконьєру, який у Кременчуці побив журналіста, світить 5 років тюрми

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Поліцейські повідомили йому про підозру за нанесення тілесних ушкоджень журналістові

5 березня 41-річний журналіст повідомив поліції, що під час професійної діяльності в Кременчуці його побив невідомий. Того дня потерпілий фіксував браконтєрство на Дніпрі. Як повідомляє пресслужба поліції, один із рибалок цим обурився і побив журналіста.





- У ході розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією частини 2 статті 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчими поліції встановлено особу причетну до скоєного та всі обставини події. Свідків опитано та вилучено всі необхідні речові докази. Матеріали досудового розслідування найближчим часом будуть скеровані до суду, який має визначити ступінь вини фігуранта та обрати вид покарання, - повідомив Араік Кочкадамян, начальник відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції.



Слідчі повідомили 38-річному кременчужанину, який заподіяв тілесні ушкодження журналістові, про підозру. Слід зазначити, що в разі доведення вини судом підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.