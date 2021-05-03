Браконьєру, який у Кременчуці побив журналіста, світить 5 років тюрми

Поліцейські повідомили йому про підозру за нанесення тілесних ушкоджень журналістові
5 березня 41-річний журналіст повідомив поліції, що під час професійної діяльності в Кременчуці його побив невідомий. Того дня потерпілий фіксував браконтєрство на Дніпрі. Як повідомляє пресслужба поліції, один із рибалок цим обурився і побив журналіста.
Слідчі повідомили 38-річному кременчужанину, який заподіяв тілесні ушкодження журналістові, про підозру. Слід зазначити, що в разі доведення вини судом підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.