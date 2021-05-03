На трасі Chery злетіла з дороги і перекинулася: загинув пасажир

Третього травня, близько 5.00, на автодорозі «Р-42» між селищем Ромодан та селом Бієве Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляє пресслужба поліції, 37-річний водій Chery Eastar, мешканець району, не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини. На узбіччі автомобіль перекинувся.
Від отриманих травм на місці загинув 36-річний пасажир легковика. Водій та інший пасажир Chery, 36-річний мешканець Миргородського району, не постраждали.
Поліція встановлює обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.