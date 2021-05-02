Ferrexpo заплатить британцям за обладнання 1,4 млрд гривень задля економії і екології

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 221

Нове обладнання дозволить скоротити споживання енергії більш як на 40%

Британська компанія Weir Group уклала контракт з групою Ferrexpo на поставку енергоощадного обладнання на 50,2 мільйона доларів - це майже 1,4 мільярда гривень.



За умовами угоди, Weir Group з-поміж іншого поставить на український завод Ferrexpo обладнання для дроблення руди, зокрема валкові преси високого тиску та грохоти.



Нове обладнання дозволить скоротити споживання енергії більш як на 40% у порівнянні з традиційними технологіями видобутку. Це своєю чергою дозволить знизити викиди CO2.



Виготовлятиме обладнання для Ferrexpo дочірня компанія Weir Group у Нідерландах.





Ferrexpo планує збільшити обсяги видобутку на своїх підприємствах з 32 мільйонів тонн на рік до понад 80 мільйонів тонн на рік.





- Одна з провідних гірничодобувних компаній світу підтверджує ключову роль технологій Weir Group у підвищенні ефективності та стабільності робіт, - сказав Джон Стентон, гендиректор Weir Group.