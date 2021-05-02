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Ferrexpo заплатить британцям за обладнання 1,4 млрд гривень задля економії і екології

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 221

 

Нове обладнання дозволить скоротити споживання енергії більш як на 40%

Британська компанія Weir Group уклала контракт з групою Ferrexpo на поставку енергоощадного обладнання на 50,2 мільйона доларів - це майже 1,4 мільярда гривень.


За умовами угоди, Weir Group з-поміж іншого поставить на український завод Ferrexpo обладнання для дроблення руди, зокрема валкові преси високого тиску та грохоти.


Нове обладнання дозволить скоротити споживання енергії більш як на 40% у порівнянні з традиційними технологіями видобутку. Це своєю чергою дозволить знизити викиди CO2.


Виготовлятиме обладнання для Ferrexpo дочірня компанія Weir Group у Нідерландах.


Ferrexpo планує збільшити обсяги видобутку на своїх підприємствах з 32 мільйонів тонн на рік до понад 80 мільйонів тонн на рік.


- Одна з провідних гірничодобувних компаній світу підтверджує ключову роль технологій Weir Group у підвищенні ефективності та стабільності робіт, - сказав Джон Стентон, гендиректор Weir Group.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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