Ferrexpo заплатить британцям за обладнання 1,4 млрд гривень задля економії і екології

Британська компанія Weir Group уклала контракт з групою Ferrexpo на поставку енергоощадного обладнання на 50,2 мільйона доларів - це майже 1,4 мільярда гривень.
За умовами угоди, Weir Group з-поміж іншого поставить на український завод Ferrexpo обладнання для дроблення руди, зокрема валкові преси високого тиску та грохоти.
Нове обладнання дозволить скоротити споживання енергії більш як на 40% у порівнянні з традиційними технологіями видобутку. Це своєю чергою дозволить знизити викиди CO2.
Виготовлятиме обладнання для Ferrexpo дочірня компанія Weir Group у Нідерландах.
Ferrexpo планує збільшити обсяги видобутку на своїх підприємствах з 32 мільйонів тонн на рік до понад 80 мільйонів тонн на рік.