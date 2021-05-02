Урочисті церковні богослужіння у храмах Полтавщини відбулися без пригод чи порушень

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Святкові всеношні були проведені з дотриманням рекомендацій та обмежень, визначених для «червоного» рівня епідемічної небезпеки

Урочисті церковні богослужіння у храмах Полтавщини відбулися без пригод чи порушень, повідомляє пресслужба поліції.









Поліція продовжує стежити за правопорядком до завершення релігійних заходів як біля культових споруд, так і в місцях можливого скупчення людей.





На вулицях населених пунктів, у парках та скверах працюють мобільні групи поліції, Нацгвардії та громадських формувань, що виявили бажання долучитися до підтримання правопорядку.





Нагадаємо, публічний порядок і безпеку під час релігійних та святкових заходів забезпечують близько 650 поліцейських, 70 Нацгвардійців та 120 рятувальників.





Пам'ятайте основні правила, які допоможуть нам разом вийти з «червоної» зони та зберегти здоров’я:

віддати перевагу богослужінню онлайн;

при відвідуванні служб та освяченні кошиків в приміщеннях і на подвір’ї храмів надягати захисні маски, щільно закриваючи ніс та рот;

уникати скупчення людей: дотримуватися дистанції не менше 2 метрів всередині храму та 1,5 метра – на вулиці.

Нагадуємо номери телефонів, за якими ви цілодобово маєте можливість звернутися по допомогу до поліції: (0532) 51-77-02 або 102.