Святкові всеношні були проведені з дотриманням рекомендацій та обмежень, визначених для «червоного» рівня епідемічної небезпеки
Урочисті церковні богослужіння у храмах Полтавщини відбулися без пригод чи порушень, повідомляє пресслужба поліції.
Поліція продовжує стежити за правопорядком до завершення релігійних заходів як біля культових споруд, так і в місцях можливого скупчення людей.
На вулицях населених пунктів, у парках та скверах працюють мобільні групи поліції, Нацгвардії та громадських формувань, що виявили бажання долучитися до підтримання правопорядку.
Нагадаємо, публічний порядок і безпеку під час релігійних та святкових заходів забезпечують близько 650 поліцейських, 70 Нацгвардійців та 120 рятувальників.
Пам'ятайте основні правила, які допоможуть нам разом вийти з «червоної» зони та зберегти здоров’я: