На Полтавщині поліцейські 3 години шукали зниклих у нічному лісі «туристів»

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Пізно ввечері, 1 травня, до поліції Котелевщини надійшло повідомлення від жителя Великорублівської тергромади Полтавського району про зникнення 4-х жителів села Нестеренки. Чоловік зазначив, що три жінки та один чоловік виїхали відпочити до лісу на Chevrolet Aveo та не повернулися. Найгірше, що в темних і холодних хащах «туристи» залишилися без зв’язку – розрядилися мобільні.









Пошукова операція тривала близько 3 годин. На прочісування лісового масиву відрядили майже весь особовий склад сектору поліцейської діяльності № 1 (Котельва) Полтавського райуправління. І це при тому, що цієї ночі чимало працівників підрозділу залучили до забезпечення публічного порядку під час Великодніх богослужінь.





Виснажених випробуванням людей відшукали працівники сектору реагування патрульної поліції на чолі з керівником місцевої поліції та його заступником.





- Люди були налякані та дуже схвильовані, бо в них розрядилися мобільні телефони й вони залишилися в «полоні» лісу та холодної ночі. Загрози для життя і здоров’я людей немає. На часі вони мають можливість відсвяткувати Великдень у колі рідних, - повідомив Андрій Аджубей, начальник сектору поліцейської діяльності.