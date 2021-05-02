На Полтавщині директора підприємства підозрюють у заволодінні 780 тисячами бюджетних гривень

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Директору приватного підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном, вчиненому в особливо великих розмірах, видачі і використанні завідомо неправдивих офіційних документів та службовому підробленні

На Полтавщині директора підприємства підозрюють у заволодінні 780 тисячами бюджетних гривень, повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, директор, маючи зупинену ліцензію на виконання будівельних робіт, шляхом подачі на вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro» неправдивих відомостей про наявність такої ліцензії отримав перемогу в тендерній процедурі.





У подальшому він уклав із відділом культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради договір підряду на проведення ремонту місцевого будинку культури. Однак, не виконавши зобов’язань у повному обсязі, упродовж жовтня 2018 – вересня 2019 років підозрюваний підписав сім актів виконаних будівельних робіт, завищивши обсяги та вартість ремонту, унаслідок чого вказаним відділом Глобинської міської ради приватному підприємству з державного бюджету безпідставно перераховано понад 780 тис. грн.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.