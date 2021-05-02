У Полтаві на Великдень анонім «замінував» багатоповерхівку

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У Полтаві до поліції надійшла анонімна інформація, що у провулку Шевченка замінували 9-ти поверховий будинок.





Як повідомляє пресслужба поліції, на місце негайно прибули слідчі, спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Полтавщини, кінологи та рятувальники.



У результаті обстеження поліцейськими території загальнодоступних місць багатоповерхівки, вибухонебезпечних предметів не виявлено.





За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.