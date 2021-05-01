Пасхальні богослужіння онлайн: де дивитись трансляції з храмів

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 267

ТЪ дізнався, коли і де можна подивитись прямі ефіри великодніх служб.

У неділю, 2 травня, в Україні християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Цьогоріч храми будуть відкриті для вірян, проте Міністерство охорони здоров'я закликає українців відзначати свято вдома та дивитись онлайн-трансляції богослужінь.





ТЪ дізнався, коли і де можна подивитись прямі ефіри великодніх служб.





Православна церква України



Святкове богослужіння з нагоди Великодня почнеться 1 травня о 23.00 в Михайлівському Золотоверхому соборі. Пряму трансляцію з можна буде подивитись у Facebook на офіційній сторінці ПЦУ та на ютуб-каналі Михайлівського Золотоверхого собору. На телебаченні пряму трансляцію проводитиме UA:ПЕРШИЙ та UA:КРИМ.





Українська греко-католицька церква



Прямий ефір із Патріаршого собору УГКЦ в Києві розпочнеться о 7.30 2 травня. Триватиме все до 11.00. Транслюватиме службу «Живе телебачення », UA: ПЕРШИЙ та UA: КРИМ.









Українська православна церква



Пряма трансляція із Києво-Печерської лаври розпочнеться 1 травня о 23.00. Її можна буде переглянути на ютуб-каналі Лаври.