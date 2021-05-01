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Пасхальні богослужіння онлайн: де дивитись трансляції з храмів

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 267

 

ТЪ дізнався, коли і де можна подивитись прямі ефіри великодніх служб.

У неділю, 2 травня, в Україні християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Цьогоріч храми будуть відкриті для вірян, проте Міністерство охорони здоров'я закликає українців відзначати свято вдома та дивитись онлайн-трансляції богослужінь. 


ТЪ дізнався, коли і де можна подивитись прямі ефіри великодніх служб. 


Православна церква України


Святкове богослужіння з нагоди Великодня почнеться 1 травня о 23.00 в Михайлівському Золотоверхому соборі. Пряму трансляцію з  можна буде подивитись у Facebook на офіційній сторінці ПЦУ та на ютуб-каналі Михайлівського Золотоверхого собору. На телебаченні пряму трансляцію проводитиме UA:ПЕРШИЙ та UA:КРИМ. 


Українська греко-католицька церква


Прямий ефір із Патріаршого собору УГКЦ в Києві розпочнеться о 7.30 2 травня. Триватиме все до 11.00. Транслюватиме службу «Живе телебачення», UA: ПЕРШИЙ та UA: КРИМ. 



Українська православна церква


Пряма трансляція із Києво-Печерської лаври розпочнеться 1 травня о 23.00. Її можна буде переглянути на ютуб-каналі Лаври. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Великдень онлайн-услуги пасха
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