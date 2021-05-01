На Полтавщині 23-річна мати покинула двох малих дітей самих у хаті на більш ніж три доби

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 612

Сама ж жінка увесь цей час пила у Миргороді через «чергову депресію»

23 квітня до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від соціального інспектора Миргородської міської тергромади про те, що в сільському будинку знайшли двох малюків, 3-х та 5-ти років, без нагляду дорослих.





Як повідомили у пресслужбі поліції, з’ясувалося, що 20 квітня 23-річна мати поїхала до Миргорода у справах, а дітей залишила на знайому, яка проживає неподалік. Діти перебували самі у порожньому будинку три доби. Обох хлопчиків того ж дня поліцейські, соцпрацівники й медики доставили до дитячого відділення Миргородської районної лікарні.





28 квітня виконком Миргородської міськради вирішив тимчасово діток помістили до патронатної родини. Одночасно поліцейські розпочали пошук зниклої матері. І вже 29 квітня жінку знайшли нетверезою біля одного з продуктових магазинів міста.



За період відсутності мати жодного разу не телефонувала знайомій, не навідувалась ні до будинку, де залишила дітей, ні до лікарні. А свою поведінку пояснила тим, що в неї «чергова депресія». Наразі на жінку склали адміністративний протокол за ч.2 ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, повторно) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





У подальшому рішення щодо вини жінки та доцільності перебування з нею дітей визначить суд. А поки що поліцейські вирішили не залишатись осторонь. Напередодні Великодніх свят Богдан Гранченко та Іван Луценко, інспектори сектору реагування патрульної поліції Миргорода, з подарунками та пасхальними смаколиками навідалися до патронатної родини, де перебувають 5-річний та 3-річний братики.





Діти неабияк зраділи такому візиту, пограли з поліцейськими в футбол та спробували себе в ролі правоохоронців за кермом службової автівки.