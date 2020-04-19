Как кременчужанам разговеться без вреда для здоровья

Сегодня, 11:03 Просмотров: 1 358

Уже на этих выходных кременчужане начнут разговляться. Но тут скрыто много опасностей для здоровья. Тем, кто соблюдал Великий пост, не стоит сразу же «наверстывать упущенное» за один день, особенно осторожно стоит отнестись к продуктам животного происхождения и крепким напиткам. Чем дольше длилось воздержание от такой пищи, тем длиннее должен быть период возврата к привычному режиму питания.









Мясо вводим в течение недели





Не стоит сразу накидываться на продукты животного происхождения – мясные, молочные, вареные яйца. Такая пища вводится в организм постепенно, в течение 2-4 дней, чтобы он адаптировался. Ведь за время поста он привык к другим продуктам: кашам, тушеным овощам.





Такая еда меньше раздражает желудок, выделяется меньше желудочного сока, желчи, секрета поджелудочной железы. Если же резко перейти на жирную, жареную пищу, употреблять в большом количестве мясное, это чревато обострением гастритов, воспалением поджелудочной железы, желчного пузыря. По крайней мере первое время после поста воздержитесь от употребления жирного мяса.





Шашлыки, колбасы и прочие жирные мясные вкусности первую неделю должны быть в очень маленьком количестве. Начинайте вводить белок постепенно – сначала в виде нежирных куриных бульонов, небольшого количества птицы и яиц. Полезной будет и красная, богатая жирными кислотами и витамином D. К тому же белок, содержащийся в рыбе, намного легче для усваивания, чем мясной. И важно хорошо пережевывать пищу. Следует употреблять кислые соки, например, яблочный.









Контролируйте количество выпитого





Этот совет актуален всегда, но после продолжительного поста – особенно. Ведь ваша печень за время поста уменьшила выработку фермента, расщепляющего алкоголь. А алкоголь – это удар по поджелудочной железе. Половина сока, который она выделяет для переваривания мяса, сала, яиц, будет идти на дезактивацию алкоголя. Если разговляться, то винами, можно пить и полусладкое. Одного бокала вина на Пасху более чем достаточно. И то исключительно в сопровождении еды.









Добавьте желчи





Диетологи советуют первые 2 дня принимать препараты панкреатина, которые содержат желчь. Они помогут желудку переварить пищу. Принимать следует по 2 таблетки во время еды, два раза в день.