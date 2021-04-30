«Кремінь-2» заявився на сезон та провів фотосесію

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 439

Кременчуцька команда за кілька днів стартує в Кубку Полтавщини

Вчора, 29 квітня, футбольний клуб «Кремінь-2» провів фотосесію перед офіційними іграми в чемпіонаті Полтавської області. Вже за кілька днів «синьо-білі» приймуть вдома «Дружбу» (Очерувате) в рамках Кубку Полтавщини. Гра розпочнеться у понеділок, 3 травня, о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».

Для юнаків «Кременя» цей тиждень стане випробувальним, адже за 10 днів хлопці зіграють 4 гри – дві кубкові та дві в Дитячо-юнацькій футбольній лізі.

«Кремінь-2» на чемпіонат та кубок заявив 21 футболіста:

Андрєєв Ілля

Данильчук Денис

Халілов Ярослав

Гонтар Назар

Головченко Єгор

Ульянко Дмитро

Кузьменко Микола

П’ятибрат Артем

Кужина Єгор

Худієнко Іван

Селезньов Олександр

Мороз Дмитро

Оленченко Микита

Мжавія Дато

Кочубей Максим

Геймур Емануіл

Стецюк Анатолій

Щербак Євгеній

Оденцов Микита

Арустамян Ален

Закидальський Дмитро

Футбольна команда «Кремінь-2», яка заявилася в чемпіонат області, складається з вихованців МФК «Кремінь» 2004-2005 р.н. Основне завдання команди - награти молодь. Головний тренер «Кремінь-2» Євген Марініч (тренер «Кремінь» U-17), разом з ним готуватиме команду Олександр Янковський (тренер «Кремінь» U-16).

«Кремінь-2» гратиме у білій та темно-синій формі з чорними вкрапленнями зверху, а ось воротарі мають форму жовтого забарвлення. На спині футболісти мають номер та напис ФК «Кремінь».



