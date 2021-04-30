«Кремінь-2» заявився на сезон та провів фотосесію

Вчора, 29 квітня, футбольний клуб «Кремінь-2» провів фотосесію перед офіційними іграми в чемпіонаті Полтавської області. Вже за кілька днів «синьо-білі» приймуть вдома «Дружбу» (Очерувате) в рамках Кубку Полтавщини. Гра розпочнеться у понеділок, 3 травня, о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».
Для юнаків «Кременя» цей тиждень стане випробувальним, адже за 10 днів хлопці зіграють 4 гри – дві кубкові та дві в Дитячо-юнацькій футбольній лізі.
«Кремінь-2» на чемпіонат та кубок заявив 21 футболіста:
Футбольна команда «Кремінь-2», яка заявилася в чемпіонат області, складається з вихованців МФК «Кремінь» 2004-2005 р.н. Основне завдання команди - награти молодь. Головний тренер «Кремінь-2» Євген Марініч (тренер «Кремінь» U-17), разом з ним готуватиме команду Олександр Янковський (тренер «Кремінь» U-16).
«Кремінь-2» гратиме у білій та темно-синій формі з чорними вкрапленнями зверху, а ось воротарі мають форму жовтого забарвлення. На спині футболісти мають номер та напис ФК «Кремінь».