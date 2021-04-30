З початку року на Полтавщині піймали 430 «самогонщиць» і 170 їх «клієнтів»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 537 Коментарів: 1

На Полтавщині з початку року за виготовлення самогону та інших міцних спиртних напоїв поліція склала понад 430 адмінпротоколів, повідомляє пресслужба поліції.





- Проблема торгівлі спиртними напоями домашнього вироблення, на жаль, не втрачає актуальності. Одна з причин – попит на дешеве спиртне. Тільки з початку цього року складено понад 170 протоколів на осіб, які купували «домашню» горілку». Однак, передбачені за виготовлення самогону та його придбання штрафні санкції не справляють бажаного враження на порушників, - зазначив Роман Ніколаєнко, начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини.





Так, 29 квітня, дільничні склали адмінпротокол відносно полтавки, яка тривалий час займалася збутом міцного спиртного власного виробництва. При цьому раніше жінка вже не раз потрапляла в поле правового «зору» правоохоронців. Інформацію про «точку» продажу алкоголю дільничні отримали із засобів масової інформації.





- Відносно порушниці складено протокол за ст. 164-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення – зайняття забороненими видами господарської діяльності. Суд може накласти на «продавчиню» штраф – від 1700 до 8 500 гривень, - додав Роман Ніколаєнко.





Очільник управління превентивної діяльності поліції області закликає громадськість спільно протидіяти самогоноварінню та збуту напоїв сумнівної якості.





- Якщо у вас є інформація про осіб та місця збуту самогону або спиртних напоїв домашнього вироблення, просимо повідомляти її до поліції у будь-який зручний для вас спосіб, – зазначив полковник поліції.