Троє кременчужан померли від ускладнень спричинених COVID-19

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 1 131

Загалом у місті з часу початку пандемії зафіксовано 225 смертей

Сьогодні, 28 квітня, у Кременчуці зареєстрували 50 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.







Захворіли 32 жінки віком від 28 до 74 років, 17 чоловіків віком від 26 до 70 років та 12-річна дитина.



Із вперше виявлених випадків захворювання 43 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 7 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 158 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужав 51 пацієнт.



На жаль, три пацієнти померли - 55-річна жінка та два чоловіка 68 років і 82 роки.



Всього зареєстровано 8453. Одужало 6942. Померло 225