Кременчук, Коронавірус / Карантин

Троє кременчужан померли від ускладнень спричинених COVID-19

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 1 131

 

Загалом у місті з часу початку пандемії зафіксовано 225 смертей

Сьогодні, 28 квітня, у Кременчуці зареєстрували 50 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Сумний антирекорд: у Кременчуці зросла смертність від коронавірусу


Захворіли 32 жінки віком від 28 до 74 років, 17 чоловіків віком від 26 до 70 років та 12-річна дитина. 


Із вперше виявлених випадків захворювання 43 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 7 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 158 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужав 51 пацієнт.


На жаль, три пацієнти померли - 55-річна жінка та два чоловіка 68 років і 82 роки.


Всього зареєстровано 8453. Одужало 6942. Померло 225

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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