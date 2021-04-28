Кому з кременчужан вимкнуть світло 29 квітня: адреси

Причиною називають проведення ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 29 квітня можливі тимчасові відключення електроенергії у житлових будинках міста. Причина – проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах Кременчука.
З 6.00 до 18.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Рокосовського;
- вул. Ломоносова;
- пров. Рокосовського.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Вітчизняна;
- вул. Юрія Кондратюка;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
- пров. Кооперативний;
- пров. Луговий;
- пров. Квітневий;
- пров. Західний;
- пров. Бар’єрний;
- пров. Декабристів;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- пров. Бакинський;
- туп. Перекопський;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка;
- пр. Луговий.