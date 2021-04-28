Кременчук

Кому з кременчужан вимкнуть світло 29 квітня: адреси

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 1

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 29 квітня можливі тимчасові відключення електроенергії у житлових будинках міста. Причина – проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах Кременчука.


З 6.00 до 18.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Рокосовського;
  • вул. Ломоносова;
  • пров. Рокосовського.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Луговий;
  • пров. Квітневий;
  • пров. Західний;
  • пров. Бар’єрний;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Бакинський;
  • туп. Перекопський;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка;
  • пр. Луговий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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