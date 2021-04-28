Кому з кременчужан вимкнуть світло 29 квітня: адреси

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 1

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 29 квітня можливі тимчасові відключення електроенергії у житлових будинках міста. Причина – проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах Кременчука.





З 6.00 до 18.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:

вул. Рокосовського;

вул. Ломоносова;

пров. Рокосовського.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: