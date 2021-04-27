Ще 106 кременчужан інфікувалися коронавірусом, серед них шестеро дітей

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За добу померла жінка 78 років з коронавірусною хворобою

27 квітня в нашому місті зареєстрували 106 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, інфікувалися 63 жінки віком від 19 до 87 років, 37 чоловіків віком від 30 до 83 років, п'ятеро дітей віком від 1 до 14 років та немовля 11 місяців. Із вперше виявлених випадків захворювання 99 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 7 – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 167 людей.



Одужало 43 особи. На жаль, одна жінка 78 років померла.



Всього у Кременчуці зареєстровано 8403 хворих, одужало 6891, померло 222.