Таймлапс: як на Полтавщині укладають важкий бетон на автодорозі Н-31

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 234

На декількох ділянках одночасно в колишніх Решетилівському та Кобеляцькому районах влаштовують шар важкого бетону під час реконструкції автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка. Служба автомобільних доріг у Полтавській області виклала таймлапс цього процесу.





Товщина бетону – 26 см. На повздовжніх і поперечних швах на глибині 13 см укладаються армувальні елементи – закладні штирі. Вони не дають бетонним плитам зсуватися після нарізки швів.





На відео робота компанія «ДРС» поблизу с. Бережнівка Кобеляцької ТГ.



