Кременчук, Полтавщина

Таймлапс: як на Полтавщині укладають важкий бетон на автодорозі Н-31

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 234

 

Товщина бетону – 26 см

На декількох ділянках одночасно в колишніх Решетилівському та Кобеляцькому районах влаштовують шар важкого бетону під час реконструкції автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка. Служба автомобільних доріг у Полтавській області виклала таймлапс цього процесу.


Товщина бетону – 26 см. На повздовжніх і поперечних швах на глибині 13 см укладаються армувальні елементи – закладні штирі. Вони не дають бетонним плитам зсуватися після нарізки швів.


На відео робота компанія «ДРС» поблизу с. Бережнівка Кобеляцької ТГ.


ПО ТЕМІ:

На Полтавщині відновилося будівництво дороги Дніпро-Решетилівка

На автодорозі Дніпро-Решетилівка вкладають важкий бетон

На Полтавщині ремонтують дорогу з цементобетонним покриттям

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: Н-31 Решетилівка ремонт доріг ремонт дорог
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх