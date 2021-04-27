Де у Кременчуці відключатимуть світло 28 квітня: адреси

Причиною називають проведення поточних ремонтів
У ПАТ «Полтаваобленерго» попередили кременчужан про можливі тимчасові відключення електроенергії 28 квітня. Основна причина – проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключення відбудуться за адресами:
- вул. Рокосовського;
- вул. Ломоносова;
- пров. Рокосовського.
З 8.00 до 12.00 не буде світла за адресами:
- вул. Соборна, 34/32, 36;
- вул. Гагаріна, 24, 26, 28, 30, 34/32.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нечуя-Левицького;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Індустріальна;
- вул. Шишкіна;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
- вул. Східна;
- вул. Вітчизняна;
- вул. Кондратюка;
- пров. Кооперативний;
- пров. Петрівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Прибрежний;
- пров. Луговий;
- пров. Індустріальний;
- пров. Декабристів;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- пров. Шишкіна;
- пров. Рєпіна;
- туп. Перекопський;
- туп. Сонячний;
- туп. Канєвський;
- туп. Автозаводський;
- туп. Юрія Кондратюка;
- пр. Сонячний;
- пр. Луговий;
- пр. Шишкіна;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.