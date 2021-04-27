Кременчук

Де у Кременчуці відключатимуть світло 28 квітня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 544

 

Причиною називають проведення поточних ремонтів

У ПАТ «Полтаваобленерго» попередили кременчужан про можливі тимчасові відключення електроенергії 28 квітня. Основна причина – проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.


З 6.00 до 18.00 відключення відбудуться за адресами:

  • вул. Рокосовського;
  • вул. Ломоносова;
  • пров. Рокосовського.

З 8.00 до 12.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Соборна, 34/32, 36;
  • вул. Гагаріна, 24, 26, 28, 30, 34/32.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нечуя-Левицького;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Шишкіна;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
  • вул. Східна;
  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Кондратюка;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Петрівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Луговий;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Шишкіна;
  • пров. Рєпіна;
  • туп. Перекопський;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Канєвський;
  • туп. Автозаводський;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • пр. Сонячний;
  • пр. Луговий;
  • пр. Шишкіна;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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