Де у Кременчуці відключатимуть світло 28 квітня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 544

У ПАТ «Полтаваобленерго» попередили кременчужан про можливі тимчасові відключення електроенергії 28 квітня. Основна причина – проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.





З 6.00 до 18.00 відключення відбудуться за адресами:

вул. Рокосовського;

вул. Ломоносова;

пров. Рокосовського.

З 8.00 до 12.00 не буде світла за адресами:

вул. Соборна, 34/32, 36;

вул. Гагаріна, 24, 26, 28, 30, 34/32.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: