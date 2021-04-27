Завтра кременчужани у двох будинках сидітимуть голодні

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Через ремонт їм відключать газ
ПрАТ «Кременчукгаз» повідомляє, що у середу, 28 квітня, будуть проводитись ремонтні роботи по усуненню витоку газу.
Ремонтуватимуть газопровід з 8.30 до 17.00, у зв'язку з чим подачу газу буде припинено за адресами: