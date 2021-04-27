Кременчук, Споживач

Завтра кременчужани у двох будинках сидітимуть голодні

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 998

 

Через ремонт їм відключать газ

ПрАТ «Кременчукгаз» повідомляє, що у середу, 28 квітня, будуть проводитись ремонтні роботи по усуненню витоку газу.


Ремонтуватимуть газопровід з 8.30 до 17.00, у зв'язку з чим подачу газу буде припинено за адресами:

  • пров. Л. Толстого, 19;
  • пров. Л. Толстого, 30.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Кременчукгаз відключення газ
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