Завтра кременчужани у двох будинках сидітимуть голодні

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Через ремонт їм відключать газ

ПрАТ «Кременчукгаз» повідомляє, що у середу, 28 квітня, будуть проводитись ремонтні роботи по усуненню витоку газу.





Ремонтуватимуть газопровід з 8.30 до 17.00, у зв'язку з чим подачу газу буде припинено за адресами: