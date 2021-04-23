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В кінці робочого дня: як у сусідніх Горішніх Плавнях в дощ дорогу латали

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 620

 

Ну не викидати ж готовий асфальт

23 квітня Кременчук і околиці накрила сильна злива, подекуди з градом. Дорожники у Горішніх Плавнях вирішили, що це не привід, щоб зупиняти запланований ремонт...




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Автор: Руслана Горгола
Теги: дорожники ремонт доріг Горішні Плавні
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