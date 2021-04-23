В центрі Кременчука зіткнулись два легковика

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Зважайте під час руху

23 квітня, близько 16.00, у центрі на Першотравневій притерлись два легковика, рух трохи ускладнений.





Патрульні з'ясовують усі обставини пригоди.