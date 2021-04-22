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У ЦРЛ прибули дві ємності по 600 л для зберігання кисню, тепер чекають рукави-киснепроводи

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 476

 

Лікарня вже підписала угоди на постачання рідкого кисню з підприємствами-виробниками

Кременчуцька центральна районна лікарня отримала дві нові ємності для зберігання медичного кисню об’ємом 600 л кожна. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.


Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що за останні два тижні у ЦРЛ значно збільшилася кількість пацієнтів, які потребують цілодобової кисневої терапії, тому вирішення цього питання стояло надзвичайно гостро. Стара киснева станція, яка була у лікарні, не відповідала вимогам часу та сучасним потребам цього закладу.


Поки що закуплені кріоциліндри помістять в бокс для зберігання. За кілька днів, коли надійдуть рукави-киснепроводи для подачі кисню, які Кременчук також замовив, їх встановлять та приєднають до кисневих рам. І система киснезабезпечення Кременчуцької центральної районної лікарні почне працювати на повну потужність. Лікувальний заклад вже підписав угоди на постачання рідкого кисню з підприємствами-виробниками.


Нагадаємо, Кременчук має киснемобіль (автомобіль з кріоциліндром), який може доставляти медичний кисень напряму від постачальників з Полтави та Дніпра.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: кисень медичний кисень кислород ЦРБ
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