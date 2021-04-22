На Полтавщині вздовж траси встановили шумозахисні екрани

У Супрунівці та Решетилівці змонтували шумозахисні екрани на автошляху Київ – Харків. На автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський завершили монтаж шумозахисних екранів. Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації.
Екрани встановили у Супрунівці та Решетилівці. Їх загальна довжина складає майже 1100 метрів.
Роботи на Полтавщині виконала компанія «Ростдорстрой» у рамках другого проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, який реалізує «Укравтодор» у партнерстві з «World Bank Ukraine».