На Полтавщині вздовж траси встановили шумозахисні екрани

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 118 Коментарів: 2

Вони зявилися на трасі Київ - Харків

У Супрунівці та Решетилівці змонтували шумозахисні екрани на автошляху Київ – Харків. На автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський завершили монтаж шумозахисних екранів. Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації.





Екрани встановили у Супрунівці та Решетилівці. Їх загальна довжина складає майже 1100 метрів.





Шумозахисні екрани – найефективніший метод шумового загородження від автомобільних та залізничних доріг, а також промислових джерел шуму, що не впливає на саме джерело.





Роботи на Полтавщині виконала компанія «Ростдорстрой» у рамках другого проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, який реалізує «Укравтодор» у партнерстві з «World Bank Ukraine».



