Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині вздовж траси встановили шумозахисні екрани

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 118 Коментарів: 2

 

Вони зявилися на трасі Київ - Харків

У Супрунівці та Решетилівці змонтували шумозахисні екрани на автошляху Київ – Харків. На автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський завершили монтаж шумозахисних екранів. Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації.


Екрани встановили у Супрунівці та Решетилівці. Їх загальна довжина складає майже 1100 метрів.


Шумозахисні екрани – найефективніший метод шумового загородження від автомобільних та залізничних доріг, а також промислових джерел шуму, що не впливає на саме джерело.


Роботи на Полтавщині виконала компанія «Ростдорстрой» у рамках другого проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, який реалізує «Укравтодор» у партнерстві з «World Bank Ukraine».


2
Автор: Альона Душенко
Теги: дорога
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

269
jondin:
Сьогодні, 14:36

ЭТ ХОРОШО но когда установят такие экраны возле железки хотя бы в центре и на молодежном.


6 0
335
Kremen.Club:
Сьогодні, 16:07

Цитата: jondin

ЭТ ХОРОШО но когда установят такие экраны возле железки хотя бы в центре и на молодежном.

 

Поддерживаю, паровоз по мосту как идет, грохот на весь центр и занасып.


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх