Кременчук, Політика

Сесію Кременчуцької райради перенесли через «червоний» рівень епіднебезпеки

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 369

Проведення пленарного засідання шостої сесії районної ради восьмого скликання відкладено

Проведення пленарного засідання шостої сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання, яке планували провести 29 квітня - відклали. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької районної ради. 


Депутати Кременчуцької райради звертатимуться до Зеленського, щоб врятувати флору та фауну


- Відкласти проведення пленарного засідання шостої сесії районної ради восьмого скликання до моменту скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, - повідомляють на сайті райради. 
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Автор: Альона Душенко
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