Сесію Кременчуцької райради перенесли через «червоний» рівень епіднебезпеки

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Проведення пленарного засідання шостої сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання, яке планували провести 29 квітня - відклали. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької районної ради.









- Відкласти проведення пленарного засідання шостої сесії районної ради восьмого скликання до моменту скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, - повідомляють на сайті райради.