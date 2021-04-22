Сесію Кременчуцької райради перенесли через «червоний» рівень епіднебезпеки
Сьогодні, 10:32
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Проведення пленарного засідання шостої сесії районної ради восьмого скликання відкладено
Проведення пленарного засідання шостої сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання, яке планували провести 29 квітня - відклали. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької районної ради.
- Відкласти проведення пленарного засідання шостої сесії районної ради восьмого скликання до моменту скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, - повідомляють на сайті райради.
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