Держава надаватиме субвенцію на створення служб підтримки

Це стосуватиметься служб, які працюють з жертвами домашнього насильства або насильства за ознаками статі
Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів України про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету. Служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі зможуть створювати в кожній громаді країни.
За словами Ліани Новосад, заступниці директора Департаменту соцзахисту ОДА, передбачено надання субвенції для створення таких видів служб підтримки:
Кошти субвенції виділяються на капітальний та поточний ремонт, придбання обладнання, комп’ютерів, офісної техніки, меблів. А от про наявність приміщення, проектно-кошторисну документацію, експертний висновок та кошти на утримання організації (якщо йдеться про притулок), доведеться потурбуватись громаді.
Рекомендують денні центри чи притулки створювати в містах обласного значення, а в сільській місцевості – консультативну службу.
Щоб стати учасниками проєкту, громадам потрібно підготувати пакет документів. Заявки будуть розглянуті спеціальною комісією протягом 30 днів.