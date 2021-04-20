Держава надаватиме субвенцію на створення служб підтримки

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 388

Це стосуватиметься служб, які працюють з жертвами домашнього насильства або насильства за ознаками статі

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів України про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету. Служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі зможуть створювати в кожній громаді країни.





За словами Ліани Новосад, заступниці директора Департаменту соцзахисту ОДА, передбачено надання субвенції для створення таких видів служб підтримки:

притулок;

денний центр соціально-психологічної допомоги

консультативна служба.

Кошти субвенції виділяються на капітальний та поточний ремонт, придбання обладнання, комп’ютерів, офісної техніки, меблів. А от про наявність приміщення, проектно-кошторисну документацію, експертний висновок та кошти на утримання організації (якщо йдеться про притулок), доведеться потурбуватись громаді.





Рекомендують денні центри чи притулки створювати в містах обласного значення, а в сільській місцевості – консультативну службу.





Щоб стати учасниками проєкту, громадам потрібно підготувати пакет документів. Заявки будуть розглянуті спеціальною комісією протягом 30 днів.