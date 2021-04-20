Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві водій тягнув собаку за автівкою по асфальту

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 088 Коментарів: 2

 

Собаку шукають

У Полтаві поліція не прийняла заяву від полтавки про жорстоке поводження з тваринами. Принаймні на це нарікає жінка. Світлана побачила, як керманич за автівкою тягнув собаку. Світлана встигла сфотографувати номери автівки, а зранку побачила сліди крові на тротуарі. Про це йдеться в сюжеті PTV Полтавське ТБ від 19 квітня.


- Поліціянти говорять, що пропонували написати заяву, проте жінка говорила, що просто просить тримати її в курсі. Можливо під час діалогу, існує людський фактор, коли людина щось не так зрозуміла, – повідомив речник патрульної поліції Полтавщини Руслан Возниця.


На наступний день після події, жінка все ж написала заяву.


- Поліція працює, щоб встановити тварину й особу, яка може бути причетна до цих дій, – розповіла речниця ГУ НП Полтавщини Поліна Ларіна.


А ось до зооволонтерів звернувся імовірний власник тварини.


- В особисті повідомлення в Інстаграм написав хлопець, який пояснював зі своєї сторони так, наче він дав собаку другу, а друг вивів пса на прогулянку. Ця собака щепилася з якоюсь дворовою. Не знаючи, що робити, товариш вирішив тягнути собаку. Коли я запропонувала розповісти історію журналістам, він відмовився, – повідомила волонтерка Людмила Хоменко.


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Автор: Руслана Горгола Відео: PTV Полтавське ТБ
Теги: знущання над тваринами
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Коментарі: 2

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Slav:
Сьогодні, 08:47

да прозрейте же наконец!!!

расставте правильно приоритеты: обществу навязали стереотип об усиленной заботе о животных, но...а как же малоимущие люди?...а бездомные?...дети, которым на детских площадках места нет ибо там выгул собак?...да и простые граждане, которые не могут спокойно идти по улице ибо там стайки собачек или выгул собак бойцовских пород без поводка и намордника дебильным хозяином....да и дерьмо где только можно.

не о том заботитесь.


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89
alexradion:
Сьогодні, 10:23

Малоимущие люди ,как правило,сами виноваты в своем малоимуществе.Причин-десятки:плохо учились,плохо работали,не там работали,неправильно голосовали...Бездомные- то же самое,только эти побухать,как правило любили.На детских площадках мамаши с подругами сидят курят,пьют слабоалкоголку и матерятся,а их дети рядом гуляют...По крайней мере ,в моем дворе все именно так...Не всегда,но очень часто.А папаши могут рядом шашлык жарить.И тут же его под водочку с пивом за соседним столиком сожрать.Насчет безответственных хозяев бойцовских собак-вполне согласен,дебилов хватает.Но в чем вина самих животных?Их жизнь полностью зависит от адекватности людей.


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