У Полтаві водій тягнув собаку за автівкою по асфальту

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 088 Коментарів: 2

У Полтаві поліція не прийняла заяву від полтавки про жорстоке поводження з тваринами. Принаймні на це нарікає жінка. Світлана побачила, як керманич за автівкою тягнув собаку. Світлана встигла сфотографувати номери автівки, а зранку побачила сліди крові на тротуарі. Про це йдеться в сюжеті PTV Полтавське ТБ від 19 квітня.





- Поліціянти говорять, що пропонували написати заяву, проте жінка говорила, що просто просить тримати її в курсі. Можливо під час діалогу, існує людський фактор, коли людина щось не так зрозуміла, – повідомив речник патрульної поліції Полтавщини Руслан Возниця.





На наступний день після події, жінка все ж написала заяву.





- Поліція працює, щоб встановити тварину й особу, яка може бути причетна до цих дій, – розповіла речниця ГУ НП Полтавщини Поліна Ларіна.





А ось до зооволонтерів звернувся імовірний власник тварини.





- В особисті повідомлення в Інстаграм написав хлопець, який пояснював зі своєї сторони так, наче він дав собаку другу, а друг вивів пса на прогулянку. Ця собака щепилася з якоюсь дворовою. Не знаючи, що робити, товариш вирішив тягнути собаку. Коли я запропонувала розповісти історію журналістам, він відмовився, – повідомила волонтерка Людмила Хоменко.



