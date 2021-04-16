Кременчужани, яких вакцинували CoviShild'ом, отримають і другу дозу вакцини від AstraZeneca

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 330

Кременчужани, які отримали першу дозу індійської вакцини CoviShild, виготовленої за ліцензією британської компанії AstraZeneca, отримають і другу дозу вакцини від цієї ж компанії. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Максим Середа після засідання виконкому 16 квітня.





- Міністерство охорони здоров'я обіцяє, що на початку травня ми її отримаємо. Враховуючи те, що ми почали вакцинацію 26 лютого, значить, з 26 травня ми розпочнемо другий етап вакцинації (повторно - ред.) вакциною AstraZeneca, - заявив Максим Середа.