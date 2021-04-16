У Кременчуці патрульні врятували 91-річну бабусю, яка втратила свідомість

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 394

Онук прийшов привітати літню жінку з Днем народження, а коли побачив, що вона лежить на підлозі зачиненої квартири, викликав поліцейських

15 квітня патрульні врятували літню жінку, яка лежала без свідомості на підлозі своєї оселі. Про це сповістила патрульна поліція Кременчука.





Учора близько 11.00 охоронці порядку отримали виклик на вулицю Шевченка. Екіпаж зустрів стурбований заявник, який розповів, що його бабуся лежить на підлозі зачиненої зсередини квартири. Онук прийшов до літньої жінки, аби привітати її з Днем народження, адже в цей день їй виповнився 91 рік.





Оскільки жінка пролежала так тривалий час, то найменші зволікання могли призвести до трагедії. Через вікно копи потрапили до оселі та відкрили двері медикам, які надали бабусі медичну допомогу. Наразі її життю нічого не загрожує.



