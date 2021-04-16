Кременчужанина, який напав на 14-річну дівчинку, засудили на 8 років за ґратами

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 288

Також він відшкодує дитині моральну та матеріальну шкоду – заплатить 32 тисячі грн

51-річний чоловік, який 20 вересня минулого року посеред білого дня скоїв напад на дівчинку, заплатить моральну компенсацію й відсидить за ґратами.







Як повідомляє прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Оксана Дворніцька, обвинувачений, перебуваючи під впливом оковитої, підбіг до 14-річної дівчини, яка розмовляла по телефону, і вдарив її пустою пляшкою від спиртного. Чоловік намагався вихопити сумочку, але дівчинка дала відсіч зловмиснику, і той, вихопивши в неї телефон, кинувся навтьоки.



Тоді ж небайдужі перехожі впіймали злодія, притримавши його до приїзду патрульних.



Відомо, що чоловік ніде не працює і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. 8 років тому в одній із крамниць Кременчука він викрав 6 000 гривень, ще одну намагався пограбувати, але справу до кінця так і не довів, бо його впіймали «на гарячому».



На підставі зібраних доказів Автозаводський районний суд Кременчука призначив чоловіку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, конфіскацію майна, а також стягнення моральної та матеріальної шкоди потерпілій — 32 000 гривень.



51-річний кременчужанин перебуває під вартою до дня набрання вироком законної сили.