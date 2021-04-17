Освітян, залучених до проведення ЗНО, першочергово щепитимуть вакциною CoronaVac

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 303

Освітяни, які залучені до проведення ЗНО у 2021 році, зможуть у першу чергу щепитись від COVID-19 вакциною CoronaVac* виробництва Sinovac Biotech, яка надійшла до України 25 березня. Як повідомляють у Полтавській облдержадміністрації, вакцинація буде добровільною.





Працівників освіти вакцинуватимуть організовано мобільними бригадами з імунізації. За координацію процесів, формування списків охочих щепитись та планування графіку виїздів мобільних бригад відповідають регіональні координатори з вакцинації.





Працівники освіти, які залучені до ЗНО та мають бажання вакцинуватися, можуть звертатися до структурних підрозділів з питань освіти обласних державних адміністрацій. Вони, своєю чергою, узагальнять списки та передадуть їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого детального планування.





Через 28 днів після введення першої дози працівників сфери освіти вакцинують другою дозою з цієї ж партії вакцин CoronaVac. Тобто за кожним щепленим першою дозою буде зарезервована друга доза із цієї ж партії.





- Ковід - ковідом, але життя продовжується. Нам треба проводити ЗНО, щоб наші діти закінчували школи, поступали до університетів, реалізовували свої мрії. Тому для нас проведення ЗНО є дуже важливим процесом. Відповідно наш обов’язок захистити тих, хто залучений до проведення оцінювання, тому закликаємо освітян вакцинуватися і бути в безпеці, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.





Крім працівників, залучених до ЗНО, першою партією вакцини CoronaVac щеплюватимуть маломобільні групи населення, і тих, хто за ними доглядає, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, та співробітників патрульної поліції й Державної міграційної служби.









*CoronaVac – це інактивована вакцина в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких становить 14-28 днів. Перша партія у 200 тис доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech надійшла в Україну 25 березня і проходила лабораторний контроль до 10 квітня. Україна має контракт на отримання 1,9 млн доз цієї вакцини.