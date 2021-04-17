В Україні за добу COVID-19 діагностували у 14 984 людей, на Полтавщині – у 745

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14 984 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 17 квітня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 100 осіб;

виписано з лікарень – 4 327 осіб;

летальних випадків – 440;

одужало – 9 736 осіб;

здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 936 228 осіб;

одужало – 1 475 556 осіб;

летальних випадків – 39 536;

проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ –1 112 випадків;

Вінницька область – 344 випадки;

Волинська область – 342 випадки;

Дніпропетровська область – 1 169 випадків;

Донецька область – 741 випадок;

Житомирська область – 439 випадків;

Закарпатська область – 187 випадків;

Запорізька область – 666 випадків;

Івано-Франківська область – 147 випадків;

Київська область – 965 випадків;

Кіровоградська область – 214 випадків;

Луганська область – 248 випадків;

Львівська область – 793 випадки;

Миколаївська область – 432 випадки;

Одеська область – 1 097 випадків;

Полтавська область – 745 випадків;

Рівненська область – 518 випадків;

Сумська область – 586 випадків;

Тернопільська область – 378 випадків;

Харківська область – 1 386 випадків;

Херсонська область – 294 випадки;

Хмельницька область – 644 випадки;

Черкаська область – 695 випадків;

Чернівецька область – 248 випадків;

Чернігівська область – 594 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 65472 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 745.



Одужали 53583 (+547) жителі області, продовжують лікування 10517 людей, зокрема, 401 дитина. Усього нараховують 1372 летальні випадки, нових – 13 (Оржицький район – 3; Горішні Плавні – 2; Полтава – 2; Полтавський район – 2; Гадяч; Лубни; Гадяцький, Хорольський райони).



Географія поширення інфекції: