Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу COVID-19 діагностували у 14 984 людей, на Полтавщині – у 745

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13 мешканців Полтавщини, хворих на коронавірусну інфекцію, померли протягом доби

14 984 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 17 квітня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 100 осіб;
  • виписано з лікарень – 4 327 осіб;
  • летальних випадків – 440;
  • одужало – 9 736 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 936 228 осіб;
  • одужало – 1 475 556 осіб;
  • летальних випадків – 39 536;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ –1 112 випадків;
  • Вінницька область – 344 випадки;
  • Волинська область – 342 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 169 випадків;
  • Донецька область – 741 випадок;
  • Житомирська область – 439 випадків;
  • Закарпатська область – 187 випадків;
  • Запорізька область – 666 випадків;
  • Івано-Франківська область – 147 випадків;
  • Київська область – 965 випадків;
  • Кіровоградська область – 214 випадків;
  • Луганська область – 248 випадків;
  • Львівська область – 793 випадки;
  • Миколаївська область – 432 випадки;
  • Одеська область – 1 097 випадків;
  • Полтавська область – 745 випадків;
  • Рівненська область – 518 випадків;
  • Сумська область – 586 випадків;
  • Тернопільська область – 378 випадків;
  • Харківська область – 1 386 випадків;
  • Херсонська область – 294 випадки;
  • Хмельницька область – 644 випадки;
  • Черкаська область – 695 випадків;
  • Чернівецька область – 248 випадків;
  • Чернігівська область – 594 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 65472 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 745.


Одужали 53583 (+547) жителі області, продовжують лікування 10517 людей, зокрема, 401 дитина. Усього нараховують 1372 летальні випадки, нових – 13 (Оржицький район – 3; Горішні Плавні – 2; Полтава – 2; Полтавський район – 2; Гадяч; Лубни; Гадяцький, Хорольський райони).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 24348 (+179);
  • Кременчук – 7745 (+64);
  • Полтавський район – 3210 (+20);
  • Горішні Плавні – 3033 (+80);
  • Миргород – 2503 (+18);
  • Лубни – 2179 (+73);
  • Лохвицький район – 1975 (+1);
  • Зіньківський район – 1501 (+19);
  • Карлівський район – 1476 (+11);
  • Глобинський район – 1120 (+15);
  • Пирятинський район – 1095 (+2);
  • Шишацький район – 1005 (+19);
  • Гадяч – 1001 (+16);
  • Котелевський район – 1001 (+16);
  • Новосанжарський район – 986 (+18);
  • Диканський район – 980 (+13);
  • Кременчуцький район – 954 (+17);
  • Решетилівський район – 906 (+14);
  • Хорольський район – 894 (+18);
  • Миргородський район – 893 (+2);
  • Кобеляцький район – 829 (+30)
  • Машівський район – 806 (+10);
  • Гадяцький район – 717 (+17);
  • Оржицький район – 650 (+1);
  • Великобагачанський район – 643 (+9);
  • Чутівський район – 637 (+19);
  • Лубенський район – 595 (+28);
  • Семенівський район – 534 (+4);
  • Козельщинський район – 526 (+14);
  • Гребінківський район – 439 (+1);
  • Чорнухинський район – 291.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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