В Україні за добу COVID-19 діагностували у 14 984 людей, на Полтавщині – у 745

13 мешканців Полтавщини, хворих на коронавірусну інфекцію, померли протягом доби
14 984 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 17 квітня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 100 осіб;
- виписано з лікарень – 4 327 осіб;
- летальних випадків – 440;
- одужало – 9 736 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 936 228 осіб;
- одужало – 1 475 556 осіб;
- летальних випадків – 39 536;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ –1 112 випадків;
- Вінницька область – 344 випадки;
- Волинська область – 342 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 169 випадків;
- Донецька область – 741 випадок;
- Житомирська область – 439 випадків;
- Закарпатська область – 187 випадків;
- Запорізька область – 666 випадків;
- Івано-Франківська область – 147 випадків;
- Київська область – 965 випадків;
- Кіровоградська область – 214 випадків;
- Луганська область – 248 випадків;
- Львівська область – 793 випадки;
- Миколаївська область – 432 випадки;
- Одеська область – 1 097 випадків;
- Полтавська область – 745 випадків;
- Рівненська область – 518 випадків;
- Сумська область – 586 випадків;
- Тернопільська область – 378 випадків;
- Харківська область – 1 386 випадків;
- Херсонська область – 294 випадки;
- Хмельницька область – 644 випадки;
- Черкаська область – 695 випадків;
- Чернівецька область – 248 випадків;
- Чернігівська область – 594 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 65472 випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 745.
Одужали 53583 (+547) жителі області, продовжують лікування 10517 людей, зокрема, 401 дитина. Усього нараховують 1372 летальні випадки, нових – 13 (Оржицький район – 3; Горішні Плавні – 2; Полтава – 2; Полтавський район – 2; Гадяч; Лубни; Гадяцький, Хорольський райони).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 24348 (+179);
- Кременчук – 7745 (+64);
- Полтавський район – 3210 (+20);
- Горішні Плавні – 3033 (+80);
- Миргород – 2503 (+18);
- Лубни – 2179 (+73);
- Лохвицький район – 1975 (+1);
- Зіньківський район – 1501 (+19);
- Карлівський район – 1476 (+11);
- Глобинський район – 1120 (+15);
- Пирятинський район – 1095 (+2);
- Шишацький район – 1005 (+19);
- Гадяч – 1001 (+16);
- Котелевський район – 1001 (+16);
- Новосанжарський район – 986 (+18);
- Диканський район – 980 (+13);
- Кременчуцький район – 954 (+17);
- Решетилівський район – 906 (+14);
- Хорольський район – 894 (+18);
- Миргородський район – 893 (+2);
- Кобеляцький район – 829 (+30)
- Машівський район – 806 (+10);
- Гадяцький район – 717 (+17);
- Оржицький район – 650 (+1);
- Великобагачанський район – 643 (+9);
- Чутівський район – 637 (+19);
- Лубенський район – 595 (+28);
- Семенівський район – 534 (+4);
- Козельщинський район – 526 (+14);
- Гребінківський район – 439 (+1);
- Чорнухинський район – 291.