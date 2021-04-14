Чи зможуть кременчуцькі батьки за спецперепустками возити дітей до початкової школи та дитсадків

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 3 079

13 квітня під час засідання регіональної комісії ТЕБ і НС міський голова Віталій Малецький запитав у голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, чи зможуть освітяни, діти, які ходять до 1-4 класів та дитячих садків, та їхні батьки отримати спецперепустки на проїзд у громадському транспорті. Адже не усі містяни можуть дійти до освітніх закладів пішки.



Нагадаємо, з 15 квітня розпочнуть діяти обмеження червоної зони епіднебезпеки, які запровадили на Полтавщині. Проте початкова школа та дошкільні заклади продовжать працювати.



Олег Синєгубов погодився, що вчителів та вихователів дійсно можна віднести до співробітників критичної інфраструктури.



Тож Полтава чекатиме пропозиції від Кременчука щодо даного питання. Логічно, що місцева комісія ТЕБ і НС ухвалить відповідне рішення, тоді кременчужани і дізнаються нюанси проїзду у громадському транспорті, які, зокрема, стосуватимуться батьків та педагогів юних кременчужан.